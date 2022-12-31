Почётного папу Бенедикта XVI похоронят под собором Святого Петра

Почётный папа римский на покое Бенедикт XVI, который умер в возрасте 95 лет, будет похоронен в гроте под алтарной частью собора Святого Петра. Траурные мероприятия состоятся 5 января, сообщила служба печати Святого престола.

А на протяжении трёх дней с 2 января гроб с телом почётного понтифика будет выставлен в соборе Святого Петра для прощания. Перед похоронами 5 января папа римский Франциск проведёт на площади Святого Петра заупокойную мессу.