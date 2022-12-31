SHOT ПРОВЕРКА: Почему ваши заказы задерживаются?
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
31 декабря, 18:07

Почётного папу Бенедикта XVI похоронят под собором Святого Петра

<p>Обложка © <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Pope_Benedict_XVI#/media/File:Benedict_XVI_Blessing-1.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Обложка © Wikipedia

Почётный папа римский на покое Бенедикт XVI, который умер в возрасте 95 лет, будет похоронен в гроте под алтарной частью собора Святого Петра. Траурные мероприятия состоятся 5 января, сообщила служба печати Святого престола.

А на протяжении трёх дней с 2 января гроб с телом почётного понтифика будет выставлен в соборе Святого Петра для прощания. Перед похоронами 5 января папа римский Франциск проведёт на площади Святого Петра заупокойную мессу.

Путин выразил соболезнования в связи со смертью папы римского на покое Бенедикта XVI

Путин выразил соболезнования в связи со смертью папы римского на покое Бенедикта XVI

Папа римский на покое Бенедикт XVI скончался в возрасте 95 лет сегодня утром, 31 декабря. Он умер в своей резиденции в монастыре Матери Экклезии, который он выбрал после ухода из служения.

Андрей Бражников

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров