Правительство РФ установило предельную цену газа с двух месторождений
Кабмин РФ установил предельные цены, выше которых "Газпром" не будет покупать газ
Правительство Российской Федерации установило предельные цены, выше которых "Газпром" не будет покупать газ и услуги у совместных предприятий с OMV и Wintershall Dea. Так, стоимость газа с Уренгойского и Южно-Русского месторождений определили на уровне 2550 рублей и 2390 рублей за одну тысячу кубов до входа в магистраль соответственно. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Кроме того, для газового конденсата, добытого на участках Ачимовских отложений Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения, установлена цена в размере 16 370 рублей за тонну. А предельную стоимость услуг, связанных с добычей газа на участках 1А, 4А и 5А Уренгойского месторождения, определили в размере 800 рублей за тысячу кубометров в первом случае и 1600 рублей — в двух других.
Предельные размеры цен распространяются на обязательства, срок исполнения которых наступил после 1 марта 2022 года и будет действовать до 1 октября 2023 года.
Песков: Указ Путина насчёт "Газпрома" не является российским ответом на потолок цен на энергоресурсы
Ранее Лайф рассказывал, что президент России Владимир Путин подписал указ, который ограничил исполнение обязательств "Газпрома" и его дочерних предприятий перед иностранными компаниями из недружественных государств. В частности, он запрещает российской компании до 1 октября 2023 года покупать топливо и услуги у совместных предприятий с австрийской OMV и германской Wintershall Dea по цене выше установленной Правительством РФ.
Shutterstock / Alex83