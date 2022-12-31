Правительство РФ установило предельную цену газа с двух месторождений

Правительство Российской Федерации установило предельные цены, выше которых "Газпром" не будет покупать газ и услуги у совместных предприятий с OMV и Wintershall Dea. Так, стоимость газа с Уренгойского и Южно-Русского месторождений определили на уровне 2550 рублей и 2390 рублей за одну тысячу кубов до входа в магистраль соответственно. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Кроме того, для газового конденсата, добытого на участках Ачимовских отложений Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения, установлена цена в размере 16 370 рублей за тонну. А предельную стоимость услуг, связанных с добычей газа на участках 1А, 4А и 5А Уренгойского месторождения, определили в размере 800 рублей за тысячу кубометров в первом случае и 1600 рублей — в двух других.

Предельные размеры цен распространяются на обязательства, срок исполнения которых наступил после 1 марта 2022 года и будет действовать до 1 октября 2023 года.