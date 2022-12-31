Кабмин поручил утвердить квоты на вывоз сельхозпродукции из новых регионов за пределы ЕАЭС
В Правительстве России постановили утвердить тарифные квоты на экспорт ряда видов сельхозпродукции за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) из Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Документ с этим поручением опубликован на официальном сайте правовой информации.
"Установить тарифные квоты на вывоз за пределы территории Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, пшеницы и меслина, ячменя, кукурузы, соевых бобов, семян рапса на срок с 1 января по 31 августа 2023 года включительно", — сказано в материале.
Согласно постановлению, тарифную квоту будут распределять высшие должностные лица данных регионов. При этом Минпромторгу нужно будет выдавать лицензии на вывоз перечисленных видов сельхозпродукции участникам внешнеторговой деятельности.
Ранее Лайф писал, что МИД РФ потребовал исключить из санкций ЕС экспорт российской сельхозпродукции. Такая реакция внешнеполитического ведомства последовала после того, как Евросоюз официально опубликовал девятый пакет антироссийских санкций.
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