Кабмин поручил утвердить квоты на вывоз сельхозпродукции из новых регионов за пределы ЕАЭС

В Правительстве России постановили утвердить тарифные квоты на экспорт ряда видов сельхозпродукции за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) из Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Документ с этим поручением опубликован на официальном сайте правовой информации.

"Установить тарифные квоты на вывоз за пределы территории Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, пшеницы и меслина, ячменя, кукурузы, соевых бобов, семян рапса на срок с 1 января по 31 августа 2023 года включительно", — сказано в материале.