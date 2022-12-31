В США бьют тревогу из-за новой угрозы нацбезопасности

Президент США Джо Байден, по всей видимости, имеет серьёзные проблемы со здоровьем, о чём сигнализируют его постоянные конфузы, и это ставит под угрозу безопасность Америки. Таким мнением поделилась обозреватель Джордан Бойд в статье для издания Federalist.

"Не секрет, что президент Джо Байден уже не в лучшем физическом и когнитивном состоянии", — отметила она.

Автор статьи назвала главу Белого дома "машиной по производству ляпов" и подчеркнула, что он ставит страну под удар практически каждый раз, когда открывает рот. Кроме того, Бойд обратила внимание, что конфузы, которые допускает американский лидер, настолько курьёзны, что становятся трендами в TikTok.