В США бьют тревогу из-за новой угрозы нацбезопасности
Federalist: Состояние здоровья Байдена угрожает национальной безопасности США
Президент США Джо Байден, по всей видимости, имеет серьёзные проблемы со здоровьем, о чём сигнализируют его постоянные конфузы, и это ставит под угрозу безопасность Америки. Таким мнением поделилась обозреватель Джордан Бойд в статье для издания Federalist.
"Не секрет, что президент Джо Байден уже не в лучшем физическом и когнитивном состоянии", — отметила она.
Автор статьи назвала главу Белого дома "машиной по производству ляпов" и подчеркнула, что он ставит страну под удар практически каждый раз, когда открывает рот. Кроме того, Бойд обратила внимание, что конфузы, которые допускает американский лидер, настолько курьёзны, что становятся трендами в TikTok.
С президентом США Джо Байденом постоянно происходят всякие неурядицы. Он уже запомнился всему миру своими конфузами на публике, оговорками, падениями и пожатием рук невидимкам. Политик множество раз путал названия стран, имена и должности коллег, забывал о гибели собственного сына, а также давал поводы для провокационных заголовков, нюхая волосы девочек. При этом не так давно стало известно, что политик хочет баллотироваться в президенты на второй срок.
Shutterstock / Eli Wilson