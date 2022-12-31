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31 декабря, 16:41

В США бьют тревогу из-за новой угрозы нацбезопасности

Federalist: Состояние здоровья Байдена угрожает национальной безопасности США

Президент США Джо Байден, по всей видимости, имеет серьёзные проблемы со здоровьем, о чём сигнализируют его постоянные конфузы, и это ставит под угрозу безопасность Америки. Таким мнением поделилась обозреватель Джордан Бойд в статье для издания Federalist.

"Не секрет, что президент Джо Байден уже не в лучшем физическом и когнитивном состоянии", — отметила она.

Автор статьи назвала главу Белого дома "машиной по производству ляпов" и подчеркнула, что он ставит страну под удар практически каждый раз, когда открывает рот. Кроме того, Бойд обратила внимание, что конфузы, которые допускает американский лидер, настолько курьёзны, что становятся трендами в TikTok.

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Заговоривший о ещё одной пандемии Байден назвал ковид "гловидом"

С президентом США Джо Байденом постоянно происходят всякие неурядицы. Он уже запомнился всему миру своими конфузами на публике, оговорками, падениями и пожатием рук невидимкам. Политик множество раз путал названия стран, имена и должности коллег, забывал о гибели собственного сына, а также давал поводы для провокационных заголовков, нюхая волосы девочек. При этом не так давно стало известно, что политик хочет баллотироваться в президенты на второй срок.

Обложка ©

Shutterstock / Eli Wilson

Варвара Романова

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