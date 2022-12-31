Аксёнов предупредил о возможных вбросах фейков в новогодние дни

В ближайшие дни вероятны вбросы фейков, попытки раздуть панику, всё это делается для того, чтобы испортить Новый год. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

"Прошу вас помнить, что информационная война против нашей страны ведётся в круглосуточном режиме, без перерывов на выходные и праздники. В эти новогодние дни также не исключены вбросы фейковой информации, попытки раздуть панику, так или иначе испортить людям Новый год", — написал он в телеграм-канале.

Аксёнов призвал крымчан не поддаваться на провокации и доверять только проверенным источникам. Он отметил, что постоянно держит руку на пульсе и в случае необходимости будет оперативно информировать о происходящем "в любой день и в любое время суток".