Барбадос может затребовать у семьи Камбербэтча репарации за связь с рабовладением

Власти Барбадоса могут затребовать репарации у семьи актёра Бенедикта Камбербэтча за связь с рабовладением. Об этом пишет The Daily Telegraph со ссылкой на барбадосского чиновника. Дело в том, что родственники артиста могут оказаться в списке владевших в прошлом рабами британцев, с которых потребуют выплаты.

По данным издания, прадед актёра в седьмом поколении в 1728 году купил на севере острова плантацию "Клеленд" с двумястами пятьюдесятью рабами. Территория находилась во владении семьи вплоть до отмены Великобританией рабства спустя чуть более ста лет. В статье подчёркивается, что предки актёра смогли заработать небольшое состояние благодаря этому "активу" после отмены рабства, за плантацию выплатили несколько тысяч фунтов стерлингов, что сегодня соответствовало бы примерно одному миллиону фунтов ($1,2 млн).

"Этот процесс находится на самых ранних стадиях. Мы только начинаем. Большая часть этой истории на самом деле лишь начинает открываться", — отметил посол Барбадоса при Карибском сообществе и заместитель национальной комиссии острова по репарациям Дэвид Комиссионг.

Сам актёр, как отмечается в статье, в прошлом искренне раскаивался по поводу этой страницы в истории семьи.