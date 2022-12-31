"Солидно задолжал": Американцы предложили потребовать от Зеленского налоговую декларацию

Пользователи соцсети Twitter из США предложили потребовать от украинского лидера Владимира Зеленского показать налоговую декларацию за текущий год. Это связано с оказанием Киеву финансовой помощи со стороны Вашигнтона.

Бурное обсуждение этого вопроса началось после поста консервативного активиста и сторонника бывшего американского лидера Дональда Трампа Винса Лэнгмана. Он и предложил проверить доходы и расходы лидера Незалежной.

"Он солидно задолжал США, мягко говоря", — написал один из комментаторов.

Другие пользователи отметили, что изучить финансовые операции Зеленского было бы интересно. Один из комментаторов подчеркнул, что швейцарские банкиры могут рассказать, сколько денег "припрятал" президент Украины. При этом некоторые подписчики засомневались, что главу государства нужно проверить.

"Не знал, что коррумпированные иностранные диктаторы отчитываются перед американской налоговой", — отметил один из читателей Лэнгмана.