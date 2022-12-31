Россия продлила запрет на экспорт риса
Временный запрет на экспорт российского риса продлён до 30 июня 2023 года
Временный запрет на экспорт российского риса продлён на полгода, до 30 июня 2023 года. Соответствующее постановление Правительства РФ опубликовано на портале правовой информации.
"Установить с 1 января по 30 июня 2023 года включительно временный запрет на вывоз риса (код 1006 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза) и крупы рисовой (код 1103 19 500 0 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза) (далее — рис) из РФ", — сказано в документе.
Постановление не распространяется на рис, вывозимый в страны Евразийского экономического союза, для оказания гуманитарной помощи на основании решений кабмина, а также на рис, вывозимый в рамках межправительственных соглашений и транзитных перевозок. Исключением являются также товары, перемещаемые между частями территории России через другие страны.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин вывел экспорт российского продовольствия и удобрений из-под запрета на сделки со страховщиками из недружественных стран. Подписанный главой государства закон о продлении ряда контрсанкционных норм на 2023 год призван в том числе обеспечить страхование в рамках зерновой договорённости с ООН.
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