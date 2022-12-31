Россия продлила запрет на экспорт риса

Временный запрет на экспорт российского риса продлён на полгода, до 30 июня 2023 года. Соответствующее постановление Правительства РФ опубликовано на портале правовой информации.

"Установить с 1 января по 30 июня 2023 года включительно временный запрет на вывоз риса (код 1006 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза) и крупы рисовой (код 1103 19 500 0 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза) (далее — рис) из РФ", — сказано в документе.

Постановление не распространяется на рис, вывозимый в страны Евразийского экономического союза, для оказания гуманитарной помощи на основании решений кабмина, а также на рис, вывозимый в рамках межправительственных соглашений и транзитных перевозок. Исключением являются также товары, перемещаемые между частями территории России через другие страны.