План zeitenwende ("цайтенвенде"), который был объявлен правительством Германии во главе с канцлером Олафом Шольцем в ответ на проведение российской спецоперации на Украине, потерпел провал. Её целей не удалось достичь, констатировала обозреватель Spiked Сабина Бепплер-Шпаль.

"Прошло десять месяцев, смелось и решимость, присутствовавшие в речи zeitenwende, практически испарились", — отметила колумнист.

Она выразила уверенность в том, что кабмин ФРГ не делает ничего хорошего ни для себя, ни для страны. Им не удалось встать на новый путь, считает Бепплер-Шпаль. С этим она и связала падение рейтингов одобрения Шольца и его правительства до новых антирекордов.

Стоит отметить, что zeitenwende стало немецким словом года. В переводе оно означает "смену эпох" или "переход в новую эпоху". Как заявили лингвисты из Общества немецкого языка в Висбадене, именно это понятие часто звучало из уст Шольца после начала специальной военной операции России на территории Украины.