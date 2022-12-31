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31 декабря, 18:34

Шольца упрекнули в провале плана "цайтенвенде" по борьбе с Россией

Обозреватель Spiked: Германия в 2022 году провалила февральский план по борьбе с Россией

<p>Олаф Шольц. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/OlafScholz/status/1420086730930147328/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Olaf Scholz</a></p>

Олаф Шольц. Обложка © Twitter / Olaf Scholz

План zeitenwende ("цайтенвенде"), который был объявлен правительством Германии во главе с канцлером Олафом Шольцем в ответ на проведение российской спецоперации на Украине, потерпел провал. Её целей не удалось достичь, констатировала обозреватель Spiked Сабина Бепплер-Шпаль.

"Прошло десять месяцев, смелось и решимость, присутствовавшие в речи zeitenwende, практически испарились", — отметила колумнист.

Она выразила уверенность в том, что кабмин ФРГ не делает ничего хорошего ни для себя, ни для страны. Им не удалось встать на новый путь, считает Бепплер-Шпаль. С этим она и связала падение рейтингов одобрения Шольца и его правительства до новых антирекордов.

Стоит отметить, что zeitenwende стало немецким словом года. В переводе оно означает "смену эпох" или "переход в новую эпоху". Как заявили лингвисты из Общества немецкого языка в Висбадене, именно это понятие часто звучало из уст Шольца после начала специальной военной операции России на территории Украины.

"Размер маловат": Немцы высмеяли Шольца, напомнив ему, что он "ничего не решает" в конфликте на Украине

"Размер маловат": Немцы высмеяли Шольца, напомнив ему, что он "ничего не решает" в конфликте на Украине

Ранее сообщалось, что Шольц в свободное время штудирует книги о Путине и его статьи, чтобы понять российского лидера. Политик даже встречался с болгарским политологом и "экспертом по Путину" и консультировался с экс-канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Андрей Бражников

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