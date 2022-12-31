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31 декабря, 19:03

В Петербурге найден мёртвым 30-летний рэпер Андрей Райкконен

В Петербурге умер лидер рэп-проекта "Эхопрокуренныхподъездов" Райкконен

<p>Лидер андерграундного проекта "Эхопрокуренныхподъездов" (ЭПП) Андрей Райкконен. Фото © VK / <a href="https://vk.com/andrewkvnt" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ЭПП</a></p>

Лидер андерграундного проекта "Эхопрокуренныхподъездов" (ЭПП) Андрей Райкконен. Фото © VK / ЭПП

Рэп-исполнитель, лидер андерграундного проекта "Эхопрокуренныхподъездов" (ЭПП) Андрей Райкконен умер в возрасте 30 лет. Его нашли мёртвым в квартире в Санкт-Петербурге. Трагическую новость сообщили друзья музыканта в соцсетях.

По их словам, рэпер жаловался на плохое самочувствие. Из-за этого Райкконен перенёс выступление в Москве с начала декабря на январь, следует из публикаций на его странице в соцсети "ВКонтакте". 2 декабря он отметил 30-й день рождения. А с 29 декабря перестал выходить на связь, поэтому друзья забили тревогу. Попасть в его квартиру удалось только накануне Нового года.

"Вскрыли квартиру. Умер", пишут друзья.

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А 29 декабря в возрасте 82 лет умер легендарный бразильский футболист Пеле. Лайф писал, что короля футбола похоронят в "небоскрёбе для мёртвых". Прощание с трёхкратным чемпионом мира состоится на стадионе его родного футбольного клуба "Сантос" в Сан-Паулу.

Андрей Бражников

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