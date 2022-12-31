В Петербурге найден мёртвым 30-летний рэпер Андрей Райкконен
В Петербурге умер лидер рэп-проекта "Эхопрокуренныхподъездов" Райкконен
Лидер андерграундного проекта "Эхопрокуренныхподъездов" (ЭПП) Андрей Райкконен. Фото © VK / ЭПП
Рэп-исполнитель, лидер андерграундного проекта "Эхопрокуренныхподъездов" (ЭПП) Андрей Райкконен умер в возрасте 30 лет. Его нашли мёртвым в квартире в Санкт-Петербурге. Трагическую новость сообщили друзья музыканта в соцсетях.
По их словам, рэпер жаловался на плохое самочувствие. Из-за этого Райкконен перенёс выступление в Москве с начала декабря на январь, следует из публикаций на его странице в соцсети "ВКонтакте". 2 декабря он отметил 30-й день рождения. А с 29 декабря перестал выходить на связь, поэтому друзья забили тревогу. Попасть в его квартиру удалось только накануне Нового года.
"Вскрыли квартиру. Умер", — пишут друзья.
А 29 декабря в возрасте 82 лет умер легендарный бразильский футболист Пеле. Лайф писал, что короля футбола похоронят в "небоскрёбе для мёртвых". Прощание с трёхкратным чемпионом мира состоится на стадионе его родного футбольного клуба "Сантос" в Сан-Паулу.