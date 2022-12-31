В Петербурге найден мёртвым 30-летний рэпер Андрей Райкконен

По их словам, рэпер жаловался на плохое самочувствие. Из-за этого Райкконен перенёс выступление в Москве с начала декабря на январь, следует из публикаций на его странице в соцсети "ВКонтакте". 2 декабря он отметил 30-й день рождения. А с 29 декабря перестал выходить на связь, поэтому друзья забили тревогу. Попасть в его квартиру удалось только накануне Нового года.