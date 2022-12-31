Появилось видео посадки самолёта с вернувшимися из плена военными на аэродроме Чкаловский

Самолёт с 82 российскими военнослужащими, освобождёнными из украинского плена, приземлился на аэродроме Чкаловский. Кадры с бойцами предоставило Минобороны РФ.

Самолёт с освобождёнными из плена российскими военными сел на аэродроме Чкаловский. Видео © Минобороны РФ

Бойцы обратились со словами благодарности за возвращение домой. Они признались, что уже успели связаться с родными и сообщить радостное известие. Военные также поздравили россиян с Новым годом.

"Россия, с Новым годом!" — скандируют бойцы на видео.