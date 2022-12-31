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31 декабря, 20:25

Появилось видео посадки самолёта с вернувшимися из плена военными на аэродроме Чкаловский

Самолёт с освобождёнными из плена российскими военными сел на аэродроме Чкаловский

Самолёт с 82 российскими военнослужащими, освобождёнными из украинского плена, приземлился на аэродроме Чкаловский. Кадры с бойцами предоставило Минобороны РФ.

Самолёт с освобождёнными из плена российскими военными сел на аэродроме Чкаловский. Видео © Минобороны РФ

Бойцы обратились со словами благодарности за возвращение домой. Они признались, что уже успели связаться с родными и сообщить радостное известие. Военные также поздравили россиян с Новым годом.

"Россия, с Новым годом!" скандируют бойцы на видео.

Ведомство сообщало, что 31 декабря в результате переговоров с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 82 российских военных, которым в плену грозила смертельная опасность. Их решили доставить в Москву самолётами Военно-транспортной авиации ВКС для прохождения лечения и реабилитации в ведомственных медицинских учреждениях.

ВС России продолжают наступать на Донецком направлении

ВС России продолжают наступать на Донецком направлении

Обложка ©

Минобороны РФ

Андрей Бражников

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