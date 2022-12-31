SHOT ПРОВЕРКА: Почему ваши заказы задерживаются?
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
31 декабря, 20:49

Учёные предупредили о риске инсульта из-за ветрянки

Учёные выяснили, что ветрянка увеличивает риск инсульта во взрослом возрасте

Команда исследователей Университета Колорадо высказала предположение, что распространённое заболевание ветряная оспа (ветрянка), которое чаще встречается у детей, может увеличивать риск инсульта во взрослом возрасте. Исследование опубликовано в издании The Journal of Infectious Diseases.

По данным учёных, ветрянка может рецидивировать спустя много лет и привести к опоясывающему лишаю, который и увеличивает риск инсульта в течение года после дебюта болезни. Как правило, люди чувствуют себя хорошо, как только исчезает сыпь.

Раскрыта опасность лечения зелёнкой при ветрянке

Раскрыта опасность лечения зелёнкой при ветрянке

Исследователи предположили, что риск инсульта из-за ветряной оспы может скрываться в экзосомах, которые формируются внутри клеток и могут переносить вещества к тканям в других частях тела. Научная гипотеза гласит, что реактивированный вирус провоцирует выработку экзосом, несущих белки свёртывания крови.

В ходе исследования специалисты выделили экзосомы у десяти здоровых человек и тринадцати — с опоясывающим лишаём, отметив, что именно у заражённых пациентов экзосомы содержат повышенную концентрацию свёртывающих белков. При этом концентрация белков увеличивается, даже когда болезнь отступает.

Названы 6 симптомов, когда ребёнку нужно срочно вызвать скорую с реаниматологами

Названы 6 симптомов, когда ребёнку нужно срочно вызвать скорую с реаниматологами

Ранее детский хирург первой категории "СМ-клиники" Максим Сергиенко предупредил, что зелёнка во время ветрянки, которую все считают традиционным средством, может нанести вред и привести к серьёзным последствиям. Например, возможно развитие тяжёлых ветряночных абсцессов и флегмон.

Обложка ©

Wikipedia

Юлия Коновалова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров