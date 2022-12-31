Учёные предупредили о риске инсульта из-за ветрянки
Учёные выяснили, что ветрянка увеличивает риск инсульта во взрослом возрасте
Команда исследователей Университета Колорадо высказала предположение, что распространённое заболевание ветряная оспа (ветрянка), которое чаще встречается у детей, может увеличивать риск инсульта во взрослом возрасте. Исследование опубликовано в издании The Journal of Infectious Diseases.
По данным учёных, ветрянка может рецидивировать спустя много лет и привести к опоясывающему лишаю, который и увеличивает риск инсульта в течение года после дебюта болезни. Как правило, люди чувствуют себя хорошо, как только исчезает сыпь.
Исследователи предположили, что риск инсульта из-за ветряной оспы может скрываться в экзосомах, которые формируются внутри клеток и могут переносить вещества к тканям в других частях тела. Научная гипотеза гласит, что реактивированный вирус провоцирует выработку экзосом, несущих белки свёртывания крови.
В ходе исследования специалисты выделили экзосомы у десяти здоровых человек и тринадцати — с опоясывающим лишаём, отметив, что именно у заражённых пациентов экзосомы содержат повышенную концентрацию свёртывающих белков. При этом концентрация белков увеличивается, даже когда болезнь отступает.
Ранее детский хирург первой категории "СМ-клиники" Максим Сергиенко предупредил, что зелёнка во время ветрянки, которую все считают традиционным средством, может нанести вред и привести к серьёзным последствиям. Например, возможно развитие тяжёлых ветряночных абсцессов и флегмон.