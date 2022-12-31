Раскрыта польза иглоукалывания при синдроме раздражённого кишечника и диарее

Учёные Пекинского университета обнаружили, что иглоукалывание может помочь при лечении синдрома раздражённого кишечника, который сопровождается диареей. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Network Open.

Команда специалистов набрала 90 человек с синдромом раздражённого кишечника (СРК), сопровождающегося диареей. Все участники в течение четырёх недель прошли 12 сеансов акупунктуры длительностью 30 минут. При этом добровольцев разделили на три группы: первой иглоукалывание проводилось в специфические акупунктурные точки, второй — в неспецифические, а третья подверглась имитации акупунктуры.

Учёные зафиксировали показатели состояния здоровья всех участников, чтобы сравнить результаты до и после иглоукалывания. Выяснилось, что облегчение СРК наблюдалось у 64,3% из первой группы, у 62,1% — из второй группы и 55,2% — из третьей группы. Учёные планируют организовать следующие исследования, чтобы точнее оценить результативность процедуры.