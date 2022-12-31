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31 декабря, 19:33

Bloomberg назвал самого "обедневшего" миллиардера в России

Bloomberg: Роман Абрамович в 2022 году лишился более половины состояния

Из всех российских миллиардеров из Bloomberg Billionaires Index сильнее всего обеднел бизнесмен Роман Абрамович. За год его состояние уменьшилось более чем на 50% и сейчас оценивается в $7,8 млрд, утверждает Bloomberg. По данным агентства, российские миллиардеры потеряли в общей сложности $95 млрд в 2022 году.

Состояние Романа Абрамовича в начале года оценивалось в $18 млрд. Большей части он лишился из-за санкций. Рестрикции в отношении него ввели Евросоюз, Великобритания и Украина. В декабре Канада начала процесс ареста и конфискации активов Абрамовича в общей сложности на $26 млн.

Напомним, Роман Абрамович в конце мая был вынужден продать "Челси" группе американских бизнесменов во главе с Тоддом Боэли за 4,25 миллиарда фунтов стерлингов. Он принял решение расстаться с клубом после того, как власти Великобритании заморозили активы россиянина в стране.

Английские фанаты "Челси" захотели вернуть Абрамовича

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ФК "Челси"

Андрей Бражников

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