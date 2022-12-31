Bloomberg назвал самого "обедневшего" миллиардера в России

Из всех российских миллиардеров из Bloomberg Billionaires Index сильнее всего обеднел бизнесмен Роман Абрамович. За год его состояние уменьшилось более чем на 50% и сейчас оценивается в $7,8 млрд, утверждает Bloomberg. По данным агентства, российские миллиардеры потеряли в общей сложности $95 млрд в 2022 году.

Состояние Романа Абрамовича в начале года оценивалось в $18 млрд. Большей части он лишился из-за санкций. Рестрикции в отношении него ввели Евросоюз, Великобритания и Украина. В декабре Канада начала процесс ареста и конфискации активов Абрамовича в общей сложности на $26 млн.