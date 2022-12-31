Физики рассчитали скорость вылета пробки из бутылки шампанского

Учёные из Реймского университета Шампань – Арденны (Франция) рассчитали скорость вылета пробки из бутылки шампанского. Результаты исследования были опубликованы на портале 20 minutes.

Во время эксперимента физики открывали бутылки шампанского и снимали процесс на специализированное оборудование. На основании полученных кадров специалисты сделали математические расчёты. Учёные заметили, что во время откупоривания на кадрах видна параллельная горлышку бутылки белая линия.

"Это ударная волна, при которой газ выходит из бутылки со сверхзвуковой скоростью в течение тысячной доли секунды после открытия", — говорится в исследовании.

По мнению учёных, их выводы не стали революционным открытием. Тем не менее им удалось установить несколько фактов, которые ранее были неизвестными.