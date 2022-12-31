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31 декабря, 19:56

Физики рассчитали скорость вылета пробки из бутылки шампанского

20 minutes: Французские физики рассчитали скорость вылета пробки из бутылки шампанского

Учёные из Реймского университета Шампань – Арденны (Франция) рассчитали скорость вылета пробки из бутылки шампанского. Результаты исследования были опубликованы на портале 20 minutes.

Во время эксперимента физики открывали бутылки шампанского и снимали процесс на специализированное оборудование. На основании полученных кадров специалисты сделали математические расчёты. Учёные заметили, что во время откупоривания на кадрах видна параллельная горлышку бутылки белая линия.

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"Это ударная волна, при которой газ выходит из бутылки со сверхзвуковой скоростью в течение тысячной доли секунды после открытия", говорится в исследовании.

По мнению учёных, их выводы не стали революционным открытием. Тем не менее им удалось установить несколько фактов, которые ранее были неизвестными.

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Ранее Лайф писал, что регулярное употребление шампанского может навредить зубам, а также повлечь за собой другие неприятные последствия. Всё дело в углекислом газе, содержащемся в пузырьках. Он образуется в результате добавления сахара и дрожжей в процессе брожения и может повредить зубную эмаль.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова

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