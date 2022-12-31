Россия объяснила блокировку заявления СБ ООН по Лачинскому коридору

Совместное заявление Совбеза ООН по Лачинскому коридору не удалось принять из-за нечистоплотных действий готовившей его Франции, а не из-за позиции России, как это пытаются преподнести. Свет на этот вопрос пролил первый заместитель постоянного представителя РФ при международной организации Дмитрий Полянский. Он обратил внимание на абсолютно ложную подачу информации о причинах непринятия документа, продвигаемых некоторыми армянскими телеграм-каналами.

"Мы с самого начала были настроены на конструктивную работу в контексте выработки реакции СБ. По просьбе Еревана координировали этот процесс французы, которые проигнорировали подавляющее большинство наших предложений, учтя при этом правки других членов СБ. Нечистоплотность таких приёмов Парижа очевидна", — написал дипломат в телеграм-канале.

Полянский напомнил, что российские миротворцы не на словах, а на деле занимаются урегулированием конфликта в Нагорном Карабахе, в том числе вокруг Лачинского коридора. Постпред РФ надеется на то, что "армянские друзья не дадут втянуть себя в нечистоплотные геополитические игры в угоду тем, кто не гнушается использовать любые поводы столкнуть братские народы", которые жили вместе в СССР.