Врач рассказал, как помочь раненному пробкой от шампанского

Никто не застрахован от конфузов во время празднования Нового года, особенно при неумелом обращении с бутылкой шампанского. Что же делать, если пробка от игристого случайно выстрелила в человека? В первую очередь при такой травме необходимо охладить место ушиба, рассказал врач скорой медицинской помощи высшей категории Александр Мулов.

"Если применить специальную технику открывания, то пробка может вылететь из бутылки со скоростью 50–60 километров в час. Если она попадает в человека, мы обычно говорим об ушибе, гематоме или тупой травме глаза. Пробка от шампанского только по скорости вылета похожа на снаряд, но она, к счастью, тупая", — сказал он в беседе с радио Sputnik.

Подобные инциденты случаются не так часто, отметил медик, однако, если такое всё же произошло, нужно сразу заняться травмой. Взять эту же бутылку и приложить к ушибу, пока другие бегают за снегом или льдом. По словам эксперта, охлаждение — это универсальный способ лечения травм, благодаря которому отёк уменьшится.

Однако, если пробка попала в глаз, ограничиться одним холодным компрессом не получится. В таком случае нужно наложить повязку на оба глаза, чтобы они не двигались, а после отвезти пострадавшего в больницу.

"В худшем случае можно потерять зрение. Там уже врач посмотрит и решит, что дальше делать с пациентом", — добавил Мулов.