В России за сутки выявили 5527 случаев заражения ковидом

В России за сутки подтверждено 5527 случаев заражения коронавирусом и 58 смертей из-за ковида. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Был госпитализирован 831 человек. Это на 13,1% меньше, чем днём ранее. Выздоровело 7515 пациентов, что меньше, чем 30 декабря, когда было выписано 7695 человек.

Всего с начала пандемии в России зарегистрировано 21 798 509 случаев заражения ковидом и 393 712 летальных исходов из-за инфекции. Выздоровело от коронавируса 21 207 802 человека.