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31 декабря, 08:36

В России за сутки выявили 5527 случаев заражения ковидом

В России за сутки подтверждено 5527 случаев заражения коронавирусом и 58 смертей из-за ковида. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Был госпитализирован 831 человек. Это на 13,1% меньше, чем днём ранее. Выздоровело 7515 пациентов, что меньше, чем 30 декабря, когда было выписано 7695 человек.

Франция, Испания и Британия начали требовать тесты на ковид от пассажиров из Китая

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Всего с начала пандемии в России зарегистрировано 21 798 509 случаев заражения ковидом и 393 712 летальных исходов из-за инфекции. Выздоровело от коронавируса 21 207 802 человека.

Ранее Лайф писал о том, что губная помада с добавлением клюквы способна защитить от гриппа, коронавируса и лихорадки Эбола. Такое косметическое средство изготовили учёные из Валенсийского католического университета Святого Викентия-мученика в Испании.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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