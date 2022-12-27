Учёные изобрели помаду с клюквой, защищающую от гриппа, ковида и кишечной палочки

Губная помада с добавлением клюквы способна защитить от гриппа, коронавируса и лихорадки Эбола. Такое косметическое средство изготовили учёные из Валенсийского католического университета святого Викентия мученика в Испании. Результаты их исследования опубликовал журнал ACS Applied Materials and Interfaces.

Специалисты выяснили, что экстракт клюквы содержит полифенолы, — они способны дезактивировать вирусы. Таким образом, помада с добавлением этой ягоды может защитить от инфекции дёсен, золотистого стафилококка, кишечной палочки и других вирусов.

"Защитная" помада кроме экстракта клюквы состоит из кремового материала на основе масла ши, витамина Е, провитамина В5, масла бабассу и масла авокадо. Учёные отметили, что менее чем через минуту после контакта косметического средства с вирусами бактерии прекращали размножаться. А в течение пяти часов патогены быстро слабели.