В ЦБ РФ оценили вероятность возврата замороженных активов российских банков

Перспективы возврата заблокированных странами Запада активов российских банков представляются крайне маловероятными. Об этом говорится в докладе "Перспективные направления развития банковского регулирования и надзора" Центробанка России.

"Перспективы возврата этих активов очень низкие, несмотря на то что с юридической точки зрения они на данный момент не конфискованы", — говорится в сообщении регулятора.

В документе отмечается, что от незаконной заморозки активов пострадал целый ряд российских банков, в связи с этим ЦБ предлагает предоставить регуляторам рассрочку на десять лет (до 31 декабря 2032). Это поможет создать резервы на случай потери активов.