В ЦБ РФ оценили вероятность возврата замороженных активов российских банков
ЦБ РФ назвал низкой вероятность возврата замороженных Западом российских активов
Перспективы возврата заблокированных странами Запада активов российских банков представляются крайне маловероятными. Об этом говорится в докладе "Перспективные направления развития банковского регулирования и надзора" Центробанка России.
"Перспективы возврата этих активов очень низкие, несмотря на то что с юридической точки зрения они на данный момент не конфискованы", — говорится в сообщении регулятора.
В документе отмечается, что от незаконной заморозки активов пострадал целый ряд российских банков, в связи с этим ЦБ предлагает предоставить регуляторам рассрочку на десять лет (до 31 декабря 2032). Это поможет создать резервы на случай потери активов.
Ранее стало известно, что беглецов из России обложат повышенным налогом. Те, кто торопился с выездом, как правило, налоговыми вопросами не заморачивались.
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