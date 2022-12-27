Названо условие, при котором Европарламент никогда не поддержит вступление Грузии в ЕС

Если бывший президент Грузии Михаил Саакашвили умрёт в тюрьме, то Европарламент никогда не одобрит вступление страны в Евросоюз. Об этом в Twitter заявил польский депутат ЕП Яцек Сариуш-Вольский.

"Параллели между Саакашвили и перспективами вступления Грузии в Евросоюз принципиально императивны! Оба [случая] неразделимы. Европарламент никогда не проголосует за членство Грузии в Евросоюз, если экс-президент [останется] под стражей и умрёт в заключении", — написал он.