Названо условие, при котором Европарламент никогда не поддержит вступление Грузии в ЕС
Европарламент может не одобрить вступление Грузии в ЕС, если Саакашвили умрёт в заключении
Если бывший президент Грузии Михаил Саакашвили умрёт в тюрьме, то Европарламент никогда не одобрит вступление страны в Евросоюз. Об этом в Twitter заявил польский депутат ЕП Яцек Сариуш-Вольский.
"Параллели между Саакашвили и перспективами вступления Грузии в Евросоюз принципиально императивны! Оба [случая] неразделимы. Европарламент никогда не проголосует за членство Грузии в Евросоюз, если экс-президент [останется] под стражей и умрёт в заключении", — написал он.
Напомним, Саакашвили с осени 2021 года находится под стражей в Грузии, куда он прибыл после восьми лет отсутствия. На родине его обвиняют в превышении должностных полномочий, избиении депутата и растрате бюджетных средств. В заключении экс-президент начал жаловаться на проблемы со здоровьем. В ноябре 2022 года его мать заявила, что политик отравился ртутью. Также в организме Саакашвили были обнаружены следы трёх тяжёлых металлов и мышьяка.
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