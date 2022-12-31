Гремучая смесь: Рейтинг напитков по степени похмелья на следующий день Выбираем алкоголь к новогоднему столу с утра так, чтобы не было мучительно больно 1 января. Сразу оговоримся, что речь идёт о том количестве выпитого, от которого похмелье вообще возможно. 31 декабря, 00:09 9293 9293 Фото © Shutterstock

1-е место (самое сильное похмелье) — коктейли с газировкой

"Ром — кола", "Водка — кола", всевозможные варианты сиропов с шампанским открывают двери в отвратительную страну первоянварского похмелья намного быстрее всех остальных. Так как напитки такого рода сами по себе довольно сладкие, то выпивают их много. Диоксид углерода ("пузырики"), благодаря которому напиток становится газированным, добавляют гарантии наличия похмелья наутро.

2-е место — сладкие коктейли

При прочих равных, при употреблении напитков вроде "Пина колады" и мартини с вишнёвым соком тоже будьте готовы с утра просить рассола. Причина кроется в их вкусе. Алкоголь вы зачастую не чувствуете и можете выпить довольно много таких напитков. Особенно опасны подобные "эксперименты" в ночных клубах.

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3-е место — шампанское, игристые вина

Причиной тому — всё те же "пузырики", из-за которых спирт быстрее попадает в кровоток. Однако напиток в чистом виде менее опасен, чем все варианты коктейлей на его основе.

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4-е место — бурбон

Исследователь Дамарис Рохсеноу из университета Брауна и его коллеги установили, что в бурбоне в 37 раз больше вредных соединений, чем в водке. Среди них такие опасные вещи, как ацетон, ацетальдегид, дубильные вещества и фурфурол.

5-е место — бренди

Эксперты национального центра Лондона, которые специализируются на неврологии и нейрохирургии, по итогам исследований сделали вывод об увеличении вредных веществ с увеличением срока выдержки напитка. А невыдержанный бренди нередко оказывается попросту некачественным — в особой группе риска те напитки, которые продаются в неспециализированных торговых точках.

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6-е место — виски

Виски состоит не только из спирта и воды, но и содержит множество всевозможных добавок, масел. Эти "ингредиенты" дают нагрузку на печень, а также делают похмелье более тяжёлым. К слову, у токсикологов виски считается алкоголем того же класса, что и некачественный самогон.

7-е место — абсент, самбука

Ещё одни "рекордсмены" по уровню вредных соединений. Однако у них есть небольшое своеобразное преимущество перед виски. В какой-то момент вечера эти напитки банально надоедают — самбука начинает казаться приторной, а от абсента у собравшихся начинает першить в горле. Всему виной реакция соединений, которые есть в составе абсента и самбуки, на нагрев. Ведь оба эти напитка чаще всего поджигают перед употреблением. И да — в какой-то момент и это "шоу" становится неинтересным.

8-е место — ром

Самым "безопасным" видом рома является светлый. Далее — золотистый, и уже на последнем месте — тёмный. Всё дело в количестве вредных добавок. Однако сложность состава никак не влияет на частоту подделок: подделывают все виды. Выбирая ром, помните, что 300–400 рублей за бутылку объёмом 0,5 литра он не может стоить. Никак. Вообще. Вероятнее всего, вам предложат ромовый напиток, состав которого такой, что Дмитрию Менделееву даже в самом страшном сне не могло присниться.

9-е место — джин

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Этот напиток, равно как и любой другой, нужно смотреть по составу настолько же внимательно, как срок годности на кефире. Одна малейшая ошибка может обернуться отвратительными последствиями. Вариаций рецепта существует множество, однако нужно обратить внимание на вид спирта, который используется в напитке: чем выше качество — тем лучше (в идеале — степени "альфа", в крайнем случае — "люкс"). Кроме того, в нём должны быть "экстракты натуральных" (дальше зависит от фантазии производителей — от ягод до частиц деревьев).

Последнее место — водка

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Опять же, мы говорим о водке высокого качества, состав которой сводится практически к двум составляющим — спирту высокого качества и воде. Всё остальное, увы, водкой можно назвать с трудом. "Самопал", "Отрава" — вот, пожалуй, наилучшие наименования продукта с длинным составом и множеством химических соединений в нём.

Авторы Мари Медведева