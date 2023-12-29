Как отметить Новый год с алкоголем, но без похмелья и запоя: Лайфхак от нарколога

Отпраздновать новогодние праздники можно так, чтобы похмелье не стало мучительной расплатой за веселье. О том, как пить так, чтобы не страдать наутро, а также о том, чем опасно смешивание и снижение градуса спиртного, рассказал нарколог Алексей Казанцев.

"Праздновать Новый год необходимо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно пропитые дни", — посоветовал медик в беседе с РИА "ФедералПресс".

По мнению врача, одно из важнейших правил — не смешивать спиртное разной крепости. И лучше всего выбрать для себя какой-то не очень высокоградусный напиток, что поможет лучше контролировать количество выпитого. Оптимальной он назвал дозу в три-четыре рюмки спиртного (если считать в крепком алкоголе), а для женщин она будет вдвое меньше. Если же вести счёт в лёгких напитках, то не стоит пить больше четырёх бокалов игристого или двух-трёх кружек пива. Всё, что будет выпито сверх этого, навредит организму.

При этом снижать градус Казанцев не советует, ведь после крепкого алкоголя лёгкий будет питься быстрее и проще. А это чревато постинтоксикационным синдромом, который часто провоцирует людей опохмеляться и уходить в запой впоследствии.