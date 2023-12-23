Нарколог назвал оптимальную дозу спиртного в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь лучше всего избежать употребления алкогольных напитков, считает нарколог Алексей Луньков. В беседе с РИА "ФедералПресс" он рассказал, что в праздник допустим лишь один бокал шампанского.

"Как нарколог могу сказать, что оптимальное количество алкоголя — это отсутствие алкоголя. К сожалению, это так", — подчеркнул Луньков.

Медик объяснил, что выпив алкоголь человеку тяжело контролировать себя. К тому же, не стоит забывать и о вреде спиртного для организма. По словам нарколога, допустим бокал вина или шампанского, но только если человек не страдает алкогольной зависимостью. А не запьянеть поможет жирная пища, ведь благодаря ей алкоголь медленнее всасывается в кровь.

По его словам, крепких алкогольных напитков лучше избегать, ведь с ними тяжелее контролировать степень своего опьянения. Оптимальными вариантами является вино или шампанское, резюмировал медик.