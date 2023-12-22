Россиянам назвали самое безопасное спиртное, но оно "горькое и невкусное"

При выборе спиртного к новогоднему столу следует обратить внимание на белое сухое вино. Красное даже в естественном виде содержит вредные для организма вещества, предупредил нарколог Алексей Луньков.

По словам медика, примеси в естественном виде могут перерабатываться гораздо тяжелее, так как создают дополнительную нагрузку на печень. А качество алкогольного напитка как раз зависит от того, насколько эти примеси для человека тяжелы в качестве биохимической обработки. В связи с этим считается, что самый безопасный алкогольный напиток — это чистый этиловый спирт.

"Считается, что самый лучший напиток — чистый этиловый спирт, освобождённый от всех примесей. Но пить его никто не будет в чистом виде. Он горький, невкусный, обжигает", — отметил Луньков в беседе с РИА "ФедералПресс".