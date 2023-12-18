Половина россиян решилась на "трезвый" Новый год, другая — составила рейтинг алкоголя для ночи

Любимым блюдом на новогоднем столе у россиян является оливье — за него проголосовали 72%, на втором месте — мясо, курица или рыба (67%), а также фрукты — мандарины и ананасы (62%), показало исследование ЮMoney и "ВинЛаб", с результатами которого ознакомилась "Газета.Ru".

55% респондентов планируют подготовить праздничный стол самостоятельно, 14% россиян планируют поесть у родителей, 12% — у друзей, а 11% хотят заказать продукты, однако собственноручно приготовить ужин. Полностью готовую еду закажут только 7%. 73% россиян накроют стол в новогоднюю ночь, 14% пока не решили, будут ли праздновать, 11% не планируют что-то особенное, а 2% вовсе не будут отмечать.

50% респондентов рассказали, что будут пить в новогоднюю ночь. Остальные планируют остаться трезвыми. 7% намерены смешивать напитки, а из включающих в меню алкоголь 30% предпочтут игристое вино — шампанское, просекко, креман, ламбруско. На втором месте водка — 19%, на третьем — коньяк и арманьяк (14%). 11% выбрали виски и красное вино, 7% — белое вино.

35% участников опроса в праздники планируют "уйти во все тяжкие" и не ограничивать себя — они заявили, что будут есть и пить столько, "сколько влезет". 30% придерживаются такого же мнения, однако отмечают, что много не едят.

67% респондентов назвали основной статьёй расходов на Новый год деликатесы, 10% — алкоголь, а 5% — десерты. Еще 19% россиян отметили, что тратят на еду и напитки одинаковое количество средств.

48% планируют потратить на праздник до 10 тысяч рублей. 26% — от 10 до 20, от 30 до 40 тысяч — 6%, от 40 до 50 тысяч рублей — 4%. Только 3% опрошенных планируют потратить на праздничный ужин более 100 тысяч рублей, по 1% — до 60 тысяч, от 70 до 80 тысяч и до 100 тысяч рублей. 11% не будут ничего покупать, потому что планируют отмечать не дома.