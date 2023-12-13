Стало известно, сколько готовы потратить на Новый год в разных уголках России

Москвичи больше остальных россиян тратят на Новый год. Средний бюджет жителя столицы — 23 тысячи рублей, говорится в опросе сервиса SuperJob. Всего в исследовании приняло участие 5000 человек из разных уголков страны.

Результаты опроса показали, что за год бюджет россиян на новогодние праздники в среднем вырос до 19 600 рублей на человека, что на 12% больше, чем в прошлом. При этом чаще всего финансовым планированием занимаются женщины — 38%, чем мужчины — 31%. Однако у женщин бюджет на праздники меньше, они готовы потратить 16 400 рублей, в то время как мужчины планируют израсходовать 22 200 рублей, привела результаты опроса "Москва 24".

На Новый год москвичи готовы потратить 23 000 рублей, петербуржцы — 21 000, красноярцы — 19 600. В Челябинске в 2023 году бюджет праздников составит 18 тысяч рублей, в Омской области — 17 тысяч. А в Волгограде и Новосибирске планируют уложиться в 15 000 и 16 400 рублей.

"Есть отличия по сумме трат и в зависимости от возраста. Россияне до 24 лет рассчитывают уложиться в 14 300 рублей, от 25 до 34 — 20 300, от 35 до 44 — 19 000. Россияне старше 45 планируют потратить больше всех — 20 700 рублей", — говорится в результатах опроса.