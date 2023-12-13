Оливье, "Гарри Поттер" и ёлочка: Россияне трёх поколений рассказали о главных символах Нового года

Россияне в возрасте от 35 до 45 лет (поколение Х) не могут представить Новый год без фильмов. Они называют кино главным праздничным контентом. Об этом сообщили аналитики платформы "Дзен".

В ходе исследования стало известно, что любимыми фильмами россиян этой возрастной группы являются "Ирония судьбы, или С лёгким паром!" (21% опрошенных), "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" (9%) и "Иван Васильевич меняет профессию" (8%). Россияне от 18 до 34 лет (зумеры и миллениалы) не считают фильмы важным элементом праздника, однако отдают предпочтение более современным кинолентам: "Гарри Поттер", "Один дома", "Сумерки", "Ёлки".

Главным символом Нового года миллениалы (33%) и представители поколения Х (36%) считают традиционное праздничное застолье. Центральными блюдами они называют селёдку под шубой, салат "Мимоза", холодец, шампанское и оливье. Зумеры же (9%) хотели бы видеть на праздничном столе красную икру и мясные блюда.

Опрос показал, что каждый пятый россиянин из разных поколений (21% зумеров, по 22% миллениалов и представителей поколения Х) также считает главным символом праздника живую ёлку в доме. Молодые люди от 18 до 25 лет включили в этот список Деда Мороза и Снегурочку (23%), а также праздничный досуг (13%), тогда как для людей старшего возраста особым смыслом обладают украшения для дома (12%) и новогодние традиции: загадывание желаний под бой курантов и бенгальские огни (по 11%).