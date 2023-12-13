Подготовка стартует 29-го: Россиянам объяснили, как не перепить в Новый год

Избежать похмелья после новогоднего застолья помогут специальные препараты, принимать которые нужно за два дня до начала празднования, во время и ещё неделю после. Это облегчит интоксикацию и поможет вывести токсины из организма.

"Алкоголь — очень мощный диуретик. Он вымывает из организма жидкость, а вместе с нею — все полезные вещества и минералы: калий, магний, хлор и т.д. Насытить организм этими минералами можно заранее, принимая панангин, а также гепатопротекторы и сорбенты, чтобы начать процесс детоксикации ещё до употребления", — рассказал "Газете.ru" психиатр-нарколог, главный врач Клиники доктора Исаева Даниил Петров.

Он также рекомендовал начинать употребление алкоголя на сытый желудок, чтобы замедлить всасывание и наступление опьянения, и не смешивать напитки, в том числе сладкую газировку или сок — с крепким спиртным, чтобы не отягощать похмелье. Кроме того, алкоголь нужно принимать медленно, чтобы организм мог его метаболизировать.

"Например, 50 мл водки практически полностью перерабатываются в здоровом организме в течение часа. Поэтому если употреблять по 50 мл через час, то сильного опьянения не наступит", — объяснил нарколог.

По его словам, нужно отказаться от жареной, жирной и острой пищи: она раздражает слизистую желудка и даёт дополнительную нагрузку на ЖКТ. Также стоит исключить сладкое и всё, что бродит (виноград, тыква, арбуз, дыня): организм потратит силы на переработку глюкозы из этих продуктов и не сможет нейтрализовать этанол. А вот клетчатке, белку и пектину — зелёный свет: отварные овощи, салаты из них (например, винегрет), запечённое мясо или рыба, цитрусовые, зелень будут самой подходящей закуской.

Помимо этого Петров рекомендовал больше двигаться (танцевать, гулять) и не курить, так как никотин усугубляет действие алкоголя. А поскольку спиртное обезвоживает организм, нужно пить больше обычной негазированной минеральной воды. Если же в новогоднюю ночь доза была превышена, 1 января лучше отказаться от празднования.