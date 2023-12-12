Диетолог объяснила, чем запивать и заедать шампанское, чтобы утром 1 января не было мучительно плохо Диетолог Гридина: Шампанское за новогодним столом лучше чередовать с водой 12 декабря, 09:22 Шампанское за новогодним столом лучше чередовать с водой. Обложка © Unsplash

Многие россияне традиционно поставят на новогодний стол шампанское. Однако следует помнить, что любой алкоголь повышает аппетит, является калорийным продуктом, а также негативно влияет на здоровье. О том, как выпить бокал игристого под бой курантов и не пожалеть утром, Лайфу рассказала диетолог Наталия Гридина.

"Нередко за праздничным столом во время застолья возникает жажда, утолить которую водой нет возможности. Из-за этого люди запивают еду алкоголем. Потому главный принцип относительно здорового стола — рядом с бокалом с алкоголем должен быть стакан с водой. Чтобы у человека была возможность утолить жажду", — говорит диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu.

Или Гридина советует чередовать глоток шампанского с несколькими глотками воды. Это поможет не опьянеть, а также поддержит поджелудочную железу и желудок. Кроме того, если на праздничном столе уже есть шампанское, лучше исключить в этот вечер другие газированные напитки и постараться минимизировать количество жирных блюд. Всё потому, что углекислый газ из напитка раздражает стенки желудка, из-за чего растёт риск болей, обострения гастрита и изжоги.

Само собой, нельзя пить шампанское и любой другой алкоголь на голодный желудок: это может провоцировать развитие и обострение болезней ЖКТ, а также гарантирует вам более быстрое и неконтролируемое опьянение. Поэтому врач рекомендует сочетать несколько ложек салата (в идеальных условиях без майонеза и других жирных соусов) и белковое горячее с гарниром (тот же рис, например), чтобы снизить нагрузку на желудок и поджелудочную.

Кстати, детское шампанское не имеет никакого отношения к настоящему игристому вину, похожи разве что бутылка и пузырьки. Однако это не значит, что безалкогольный напиток менее вредный, чем его алкогольный аналог. Читайте в материале Лайфа, почему для некоторых категорий людей детское шампанское — настоящий яд.

Авторы Андрей Горяничев