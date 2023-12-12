Врач назвал любимые продукты с новогоднего стола, которые могут вызвать рак Врач Романов: Приготовленные на мангале мясо, рыба и овощи содержат сажу 12 декабря, 08:38 На новогоднем столе могут присутствовать продукты, способные при постоянном употреблении привести к развитию рака. Обложка © Unsplash

Заболеть раком за счёт одного пиршества за новогодним столом невозможно — для возникновения онкологических недугов нужно длительное воздействие канцерогенных веществ. Поэтому даже если вы съедите хоть ведро оливье и выпьете бочку шампанского (ни в коем случае это не рекомендуем!) – у вас будут проблемы с желудком и кишечником, с печенью, поджелудочной железой и головой — но никак не с возникновением злокачественной опухоли. Однако на новогоднем столе действительно могут присутствовать продукты, способные при постоянном употреблении привести к развитию рака. Их Лайфу назвал врач-радиотерапевт Денис Романов.

Алкоголь

Во-первых, это алкоголь. По словам врача, алкогольные напитки сами по себе — не очень серьёзный фактор развития рака. Более того, зачастую их "грех" в этом плане состоит в том, что злоупотребляющие спиртным люди нередко имеют пристрастие и к табакокурению – а вот это уже самый главный фактор развития сразу целой группы онкозаболеваний. Тем не менее, не считая целой группы других заболеваний, а также личностных, семейных и профессиональных проблем, алкоголь – это канцероген.

Колбаса, сосиски и шашлык

Во-вторых, это продукты из переработанного мяса. Всемирная организация здравоохранения долго колебалась (или всё ещё колеблется?) включать или не включать их в список канцерогенов, но, согласитесь, даже эти колебания уже сами по себе весьма показательны, добавил Романов.

Очень приятно встретить Новый год на даче да с шашлычком. Так вот: мясо, приготовленное на открытом огне (да и не только мясо – не стоит думать, что этим не могут грешить овощи с грибами), будет содержать в себе банальную сажу, которая является канцерогеном. С одного раза (да и с десяти) ничего страшного с вами, конечно, не случится, но иметь это ввиду нужно. Денис Романов Врач-радиотерапевт, заместитель гендиректора по научной деятельности федеральной сети клиник экспертной онкологии "Евроонко"

Газировка, тортики и булочки

В-третьих, это продукты, провоцирующие избыточную массу тела. Жирное, мучное, сладкое, включая сладкие газированные напитки. Сами по себе они не являются канцерогенами, но у людей нездорово большой комплекции эта еда повышает риски онкологии (не считая проблем с сердечно-сосудистой системой и т.д.).

"Если резюмировать совет к новогоднему столу, то я бы рекомендовал как раз не заморачивать себе голову страхами и опасениями в этот прекрасный праздник и отгулять его от души, а заботиться о том, чтобы в течение года ваш образ жизни — питание, сон, физические нагрузки – максимально соответствовали этому скрипящему на зубах, но совершенно точно способствующему здоровью (и онкологическому тоже) слову ЗОЖ. Берегите себя, друзья, будьте здоровы, и с наступающим Вас Новым годом!" — сказал в заключение врач.

А ранее Лайф рассказывал, что главный новогодний салат — оливье — не подходит для начала праздничного застолья. Врачи советуют употреблять пищу в определённом порядке и начать с овощей.

Авторы Андрей Горяничев