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17 декабря, 14:51

Названы блюда, которые помогут избежать несварения в новогоднюю ночь

Диетолог Макиша: Потребление блюд в Новый год в неправильном порядке грозит несварением

Хватание без разбора еды со стола в Новый год чревато несварением и желудочной болью. Поэтому диетолог Марина Макиша в беседе с Лайфом рекомендовала употреблять пищу в определённом порядке и рассказала, какие угощения помогут пищеварению.

"Сначала какие-то овощи, потом нежирные рыбные овощные нарезки, порцию небольшую ферментированных продуктов и тогда уже всё остальное вы едите", — сказала она.

Итак, первое — овощи и зелень, которые содержат много клетчатки. По словам специалиста, она стимулирует пищеварительную систему и формирует насыщение при достаточно маленьком количестве калорий. Поэтому начинать новогоднее празднество лучше именно с овощей — примерно 200–300 граммов, как вариант — можно сделать овощной салат.

Далее — нежирные белковые нарезки из мяса и рыбы. В небольшом количестве это поможет усилить выработку пищеварительных фрагментов. На столе также приветствуется что-то квашеное или мочёное, например капуста или помидоры соответственно. Дело в том, что эти продукты ферментированные и уже содержат определённое количество пробиотических бактерий, помогающих пищеварению.

Можно ещё поставить на новогодний стол салат "Ташкент" с говядиной и дайконом, содержащим определённые энзимы — ферменты, которые помогают лучше усваивать крахмалосодержащие продукты. Этот салат лучше есть во вторую очередь — после овощного "Весенний" и перед тяжёлым оливье.

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Обложка ©

Shutterstock

Ольга Годуненко

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