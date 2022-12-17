Названы блюда, которые помогут избежать несварения в новогоднюю ночь

Хватание без разбора еды со стола в Новый год чревато несварением и желудочной болью. Поэтому диетолог Марина Макиша в беседе с Лайфом рекомендовала употреблять пищу в определённом порядке и рассказала, какие угощения помогут пищеварению.

"Сначала какие-то овощи, потом нежирные рыбные овощные нарезки, порцию небольшую ферментированных продуктов и тогда уже всё остальное вы едите", — сказала она.

Итак, первое — овощи и зелень, которые содержат много клетчатки. По словам специалиста, она стимулирует пищеварительную систему и формирует насыщение при достаточно маленьком количестве калорий. Поэтому начинать новогоднее празднество лучше именно с овощей — примерно 200–300 граммов, как вариант — можно сделать овощной салат.

Далее — нежирные белковые нарезки из мяса и рыбы. В небольшом количестве это поможет усилить выработку пищеварительных фрагментов. На столе также приветствуется что-то квашеное или мочёное, например капуста или помидоры соответственно. Дело в том, что эти продукты ферментированные и уже содержат определённое количество пробиотических бактерий, помогающих пищеварению.

Можно ещё поставить на новогодний стол салат "Ташкент" с говядиной и дайконом, содержащим определённые энзимы — ферменты, которые помогают лучше усваивать крахмалосодержащие продукты. Этот салат лучше есть во вторую очередь — после овощного "Весенний" и перед тяжёлым оливье.