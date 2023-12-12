Пельмени, сцена, запрет на оливье: Стали известны традиции Суханкиной, Валерии и других звёзд на Новый год

Телеведущая Лариса Гузеева в центр новогоднего стола всегда ставит пельмени. Об этом рассказала дочь актрисы — Ольга Бухарова, отметив, что это любимое блюдо мамы. Также она добавила, что праздники семья планирует отметить вместе.

"Мама делает пельмени из индейки или курицы и бездрожжевого теста. Поэтому от них невозможно поправиться, но и есть только одни пельмени нельзя", — рассказала дочь Гузеевой, добавив, что спиртные напитки на столе в семье Гузеевой под запретом.

А вот телеведущая Регина Тодоренко призналась, что всё готовит в последний момент. Она отметила, что праздник проведёт вместе с супругом Владом Топаловым и сыновьями — Мишей и Мироном. Однако, по словам ведущей, ёлку в доме ещё не поставили.

Солистка группы "Мираж" Маргарита Суханкина будет работать в новогоднюю ночь. Она отметила, что Новый год — это её любимый праздник, тем более что год Дракона — её. По словам певицы, после праздничных корпоративов, она вместе с семьёй отправится в тёплые края.

"Декабрь у меня насыщенный, очень много выступлений и съёмок с моим коллективом. Работа будет и в новогоднюю ночь. А уже в январе, после праздников, планирую найти время и уехать с детьми в отпуск в тёплые страны. Сейчас подбираю даты и туры", — поделилась Суханкина.

А вот певица Валерия с Иосифом Пригожиным тоже выбирают в Новый год работу. Иосиф также поделился, что любит оливье, но ест его только по праздникам. А его супруга Валерия рассказала, что не жалует этот новогодний салат.

"Даже если я когда-нибудь и останусь отмечать Новый год дома, то, конечно, не буду делать оливье, потому что это не самый мой любимый салат. Вообще, мне кажется, садиться ужинать нужно часов в десять, а под бой курантов нужно просто открывать шампанское и загадывать желания. Я не понимаю, зачем есть ночью!" — сказала Валерия kp.ru.

Телеведущая Ксения Бородина же заявила, что в Новый год откладывает всю работу и 31 декабря — дата, закрытая для корпоративов. Она подчеркнула, что это время исключительно для семьи. В семье телеведущей имеются и свои новогодние традиции. Так, Ксения вместе с дочками начинает украшать дом в конце ноября, обязательно ставит ёлку.

Актриса Елена Тумайкина рассказала, что успевает совмещать работу с домом. Уже 2 января она уезжает на гастроли. По её словам, на праздничный стол она любит готовить утку, глазированную в меду, а вот главными салатами праздника в семье артистки является селёдка под шубой, а также фруктовые салаты.