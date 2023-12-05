Стало известно, сколько денег готовы выложить россияне на новогодние подарки близким

Подарки к Новому году намерены дарить родным и близким около 87% жителей России. Такие результаты опроса публикует "Газета.Ru". Уточняется, что 71% из них готовы потратить на эти цели от 10 до 50 тысяч рублей.

Кроме того, согласно опросу, 20% опрошенных готовы выложить на подарки от 50 до 70 тысяч рублей, 6% — от 70 до 100 тысяч рублей. И только 3% опрошенных заявили о готовности выделить на покупку от 100 тысяч рублей.

Более 30% россиян уверены, что увеличение суммы, которую они тратят к празднику, произошло по причине подорожания товаров, а 29% намерено откладывают больше денег, чтобы приобрести дорогие подарки близким.

В ходе опроса стало известно, что 34% россиян намерены дарить своим близким аксессуары для гаджетов, 18% — билеты на мероприятия, 23% — смартфон, 21% — различную литературу.

Наиболее популярными подарками в уходящем году оказались ёлочные украшения и предметы декора. А вот алкогольная продукция в виде подарка начала терять свою популярность у россиян. Дарить спиртное намерены 46% опрошенных (в прошлом году показатель составлял 58%).