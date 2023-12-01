Топ-6 запрещённых подарков на Новый год, которые принесут беды в жизнь получателей
Те, кто по-настоящему любит своих родных, даже не подумают дарить им эти варианты подарков на Новый год. Потому что, по народным приметам, вещицы принесут в жизнь новых хозяев беды и несчастья.
Новый год — это время радости, подарков и веселья. Остался всего лишь месяц до главного зимнего события. Совсем скоро люди будут бегать по магазинам и смотреть, что можно вручить под бой курантов своим любимым. Однако существуют определённые предметы, которые лучше не дарить, чтобы не привлекать негативную энергию в жизнь новых хозяев. По легендам и народным приметам, есть ряд вещиц, которые испортят жизнь и накликают бед, если их подарить. Что входит в топ-лист "запрещённых" подарков на Новый год?
1. Жемчуг
Народные приметы и суеверия: почему нельзя дарить жемчуг. Фото © Shutterstock
Согласно народным приметам, жемчуг не рекомендуется дарить на Новый год. Это связано с тем, что драгоценность традиционно считается символом слёз и горя — в народе даже есть его другое название — "слёзы русалок". Такой подарок способен привлечь негативную энергию. Кроме того, жемчуг считается довольно дорогим, что может вызвать у получателя чувство обязательства и неудобство. Если вы всё же хотите подарить что-то связанное с жемчугом, то лучше выбрать что-то маленькое и символическое, например брелок или бусы из искусственного жемчуга.
2. Головной убор
Согласно народным приметам, дарить головной убор тоже не рекомендуется, потому что это может привести к появлению в жизни получателя бед и несчастий. Например, человек, которому вы дарите шапку или шляпу, будет вынужден носить головной убор на протяжении всего года. Также считается, что этот предмет гардероба может привлечь негативную энергию и принести неудачи.
3. Нижнее бельё
Идеи худших подарков на Новый год, которые принесут беды и проклятья. Фото © Shutterstock
Существует поверье, что если подарить на Новый год нижнее бельё, то это повлечёт неудачи в личной жизни. Народная примета связана с тем, что всякие трусики и лифчики — это интимные предметы гардероба и выбирать их должен хозяин. Кроме того, считается, что носить подаренное нижнее бельё в первый день нового года нельзя. Это приведёт к тому, что человек станет проводить больше времени один вместо того, чтобы находиться в кругу близких людей.
4. Кошелёк
То же касается и кошельков — есть несколько плохих примет, связанных подарком. Самая главная народная примета, почему нельзя на Новый год дарить кошелёк, упирается в бедность. У человека появятся финансовые трудности в будущем. Это связано с тем, что эта вещь считается символом денег и его выбор должен быть делом индивидуальным. Кроме того, если подаренный кошелёк окажется пустым, это может изменить денежный поток получателя. У него попросту не будет в будущем денег.
5. Часы
Мы уже знаем, что просто так дарить часы, особенно мужчине, нельзя. Якобы они начнут портить отношения, показывать время до расставания и даже смерти. Однако есть парочка ритуалов, как преподнести подарок на Новый год правильно. Лайф как раз об этом всё рассказал.
6. Драгоценности
Какие подарки проклянут и принесут беды получателям: топ-6 вещей. Фото © Shutterstock
В народных приметах есть ещё один запрет — не дарить драгоценности. Такое поверье связано с тем, что всякие алмазы и бриллианты с золотом — символы богатства и роскоши. Они могут привлечь зависть и "злые глаза". То есть негативную энергию, посланную человеком, посчитавшим, что вы не достойны такого подарка.
Однако, если вы уверены в том, что ваши подарки будут оценены и приняты с благодарностью, то нет причин не дарить драгоценности, шапки или комплект белья на Новый год. Главное — это уважение к человеку и его предпочтениям. Радуйте своих любимых и близких и заранее спрашивайте, чего бы они хотели получить на Новый год.
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