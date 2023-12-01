Топ-6 запрещённых подарков на Новый год, которые принесут беды в жизнь получателей

Новый год — это время радости, подарков и веселья. Остался всего лишь месяц до главного зимнего события. Совсем скоро люди будут бегать по магазинам и смотреть, что можно вручить под бой курантов своим любимым. Однако существуют определённые предметы, которые лучше не дарить, чтобы не привлекать негативную энергию в жизнь новых хозяев. По легендам и народным приметам, есть ряд вещиц, которые испортят жизнь и накликают бед, если их подарить. Что входит в топ-лист "запрещённых" подарков на Новый год?

1. Жемчуг

Народные приметы и суеверия: почему нельзя дарить жемчуг. Фото © Shutterstock

Согласно народным приметам, жемчуг не рекомендуется дарить на Новый год. Это связано с тем, что драгоценность традиционно считается символом слёз и горя — в народе даже есть его другое название — "слёзы русалок". Такой подарок способен привлечь негативную энергию. Кроме того, жемчуг считается довольно дорогим, что может вызвать у получателя чувство обязательства и неудобство. Если вы всё же хотите подарить что-то связанное с жемчугом, то лучше выбрать что-то маленькое и символическое, например брелок или бусы из искусственного жемчуга.

2. Головной убор

Согласно народным приметам, дарить головной убор тоже не рекомендуется, потому что это может привести к появлению в жизни получателя бед и несчастий. Например, человек, которому вы дарите шапку или шляпу, будет вынужден носить головной убор на протяжении всего года. Также считается, что этот предмет гардероба может привлечь негативную энергию и принести неудачи.

3. Нижнее бельё

Идеи худших подарков на Новый год, которые принесут беды и проклятья. Фото © Shutterstock

Существует поверье, что если подарить на Новый год нижнее бельё, то это повлечёт неудачи в личной жизни. Народная примета связана с тем, что всякие трусики и лифчики — это интимные предметы гардероба и выбирать их должен хозяин. Кроме того, считается, что носить подаренное нижнее бельё в первый день нового года нельзя. Это приведёт к тому, что человек станет проводить больше времени один вместо того, чтобы находиться в кругу близких людей.

4. Кошелёк

То же касается и кошельков — есть несколько плохих примет, связанных подарком. Самая главная народная примета, почему нельзя на Новый год дарить кошелёк, упирается в бедность. У человека появятся финансовые трудности в будущем. Это связано с тем, что эта вещь считается символом денег и его выбор должен быть делом индивидуальным. Кроме того, если подаренный кошелёк окажется пустым, это может изменить денежный поток получателя. У него попросту не будет в будущем денег.

5. Часы

Мы уже знаем, что просто так дарить часы, особенно мужчине, нельзя. Якобы они начнут портить отношения, показывать время до расставания и даже смерти. Однако есть парочка ритуалов, как преподнести подарок на Новый год правильно. Лайф как раз об этом всё рассказал.

6. Драгоценности

Какие подарки проклянут и принесут беды получателям: топ-6 вещей. Фото © Shutterstock

В народных приметах есть ещё один запрет — не дарить драгоценности. Такое поверье связано с тем, что всякие алмазы и бриллианты с золотом — символы богатства и роскоши. Они могут привлечь зависть и "злые глаза". То есть негативную энергию, посланную человеком, посчитавшим, что вы не достойны такого подарка.