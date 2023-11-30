Вот почему на Новый год нельзя дарить ножи: Топ-9 народных примет и суеверий

Казалось бы, до главного праздника зимы ещё совсем далеко, но самые дальновидные уже начали ходить по магазинам и смотреть, какие подарки на Новый год можно приобрести. И когда оригинальные идеи заканчиваются, в голове появляется мысль вручить что-то практичное. Но знаете ли вы, что в качестве подарка выбирать ножи не стоит?

Народные приметы про ножи: почему нельзя дарить на Новый год. Фото © Shutterstock

Вручение подарков на Новый год — это традиция, которая существует уже много веков. Однако есть и такие презенты, которые лучше не дарить, чтобы не привлекать негативную энергию или не оскорбить человека. Один из таких подарков — нож или их набор. И вот 9 причин, почему не стоит вручать человеку такие предметы на Новый год.

1. Ножи могут ассоциироваться с насилием и агрессией, поэтому их дарение может вызвать недовольство или неприятные ассоциации.

2. В некоторых культурах подарок в виде ножей считается плохим предзнаменованием, поскольку острые предметы могут символизировать разрыв отношений или конфликт.

3. Некоторые люди запросто способны посчитать, что получить в качестве презента ножи — неуважительный или неуместный жест, поскольку такие предметы могут быть слишком личным подарком.

Худшие идеи для подарков на Новый год — ножи. Фото © Shutterstock

4. Ножи способны навредить и в целом представляют опасность. Поэтому, по народным приметам, дарение ножа может быть принято как неприятное напоминание о возможных опасностях, которые обязательно придут в жизнь получателя.

5. С точки зрения эзотерики считается, что злые духи любят все колюще-режущие инструменты. Значит, в подарок к человеку не только нож попадёт, но и отрицательная энергетика.

6. В некоторых культурах ножи могут считаться символом смерти или несчастья, поэтому дарение их может считаться неблагоприятным знаком.

7. Существует поверье, что дарение ножа приводит к тому, что человеку будут резать удачу или счастье.

Топ-9 народных примет, почему нельзя дарить ножи. Фото © Shutterstock

8. В некоторых культурах ножи могут быть связаны с магией или религиозными обрядами. Не все оценят такой подарок, а некоторые даже испугаются, увидев угрозу ауре.

9. Существует поверье, что подарок в виде набора ножей приведёт к конфликту или даже кровопролитию.