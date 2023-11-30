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30 ноября, 01:34

Названы простые способы очистки одежды от грязи и реагентов в домашних условиях

Продуктолог Рыжкова: Следы реагентов поможет убрать раствор лимонной кислоты

Пятна грязи на одежде сегодня не такие простые, как десять-двадцать лет назад. Они стали многокомпонентными и выводятся всё сложнее. О том, как бороться с сезонными загрязнениями, "Газете.ru" рассказала Ольга Рыжкова.

На волокнах ткани оседает смесь машинного масла с пылью, землёй, глиной, реагентами и т.д. Эта грязь удаляется только механически, поэтому перед стиркой необходимо очистить пятна нежёсткой щёткой. Следующим слоем, как правило, идёт маслянисто-жировой. Избавиться от него поможет стирка с порошком при повышенной температуре воды. Из жидких моющих средств предпочтение стоит отдавать тем, в которых содержатся энзимы, — они эффективны в борьбе с жиром.

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Сложнее удалить следы реагентов. Они являют собой смесь солей, при контакте с жёсткой водой переходящую в нерастворимую форму, оседающую и кристаллизирующуюся на волокнах ткани. Такого рода загрязнения обычно оставляют на одежде белёсые следы.

"Избавиться от них можно при помощи слабого раствора лимонной кислоты: 10 граммов лимонной кислоты растворить в одном литре воды, затем поместить одежду в раствор, оставить на 10–15 минут. Далее постирать изделия привычным способом. Если следы от реагентов существенные, замачивание с использованием лимонной кислоты может быть необходимо повторить несколько раз", — объяснила продуктовый эксперт SYNERGETIC.

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А ранее было названо пять лучших способов избавить обувь от грибка и запаха. Важно помнить, что плесень не только портит внешний вид обуви, проявляясь в виде пятен, но и опасна для человека: споры могут проникать в дыхательные пути и оставаться на коже, провоцируя аллергию и другие заболевания.

Обложка ©

Unsplash / Sarah Brown

Лариса Сафронова
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