Россиянам рассказали, как спасти куртки и пальто от моли, плесени и затхлости

Демисезонная одежда используется весной или осенью, в период понижения температуры воздуха и большого количества осадков, поэтому нуждается в особенном уходе. Как правильно хранить куртки и пальто, чтобы они не заплесневели, рассказала Лайфу Елена Ершова — кандидат педагогических наук, доцент кафедры профессионального и технологического образования экономического факультета Государственного университета просвещения.

Прежде всего, говорит эксперт, верхнюю одежду перед укладкой на хранение необходимо почистить и просушить, иначе за лето грязь глубоко впитается. Ещё одна опасность — плесень.

"Микроспоры плесени и микробов, которые могли попасть на одежду, размножатся в условиях закрытого пространства и повышенной влажности. Это испортит внешний вид, у одежды появится неприятный запах. Кроме того, плесень на вещах может способствовать проявлению аллергических реакций или заболеваний, связанных с поражением дыхательных путей", — отметила эксперт.

По словам специалиста, плесень не любит кислую среду и высокую температуру. Если она появилась, её можно отчистить народными способами (с помощью соды, лимонного сока или уксуса), затем застирать вещи с мылом или порошком, хорошо прополоскать и просушить. Поскольку споры плесени засевают всё пространство вокруг, обнаружив её на одной вещи, лучше почистить всё, что находится рядом.

Также при хранении одежду нужно проветривать и не держать в шкафу, который плотно забит. А чтобы предотвратить появление моли, куртки можно упаковать в вакуумные пакеты, положив в них лаванду.

Ершова рассказала, что на подкладе верхней одежды во время носки часто остаются пот и частички кожи. Кроме того, около трёх дней на поверхности живут вирусы. Если вы не хотите подхватить болезнь или паразитов, соблюдайте правила гигиены: не примеряйте и не носите чужую демисезонную одежду.