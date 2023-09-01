Ручка, краски, карандаш: Россиянам объяснили, как спасти одежду от "школьных" пятен

Пятна от ручек, фломастеров и карандашей на школьной форме ребёнка необходимо удалять, следуя строгим правилам. В противном случае вещь можно попросту испортить, сообщила продуктолог Synergetic Ольга Рыжкова.

По словам эксперта, следы от шариковой ручки ни в коем случае нельзя тереть. Если стиральная машинка не справилась с загрязнением, необходимо воспользоваться спиртовой салфеткой. Пятно промакивается ею до тех пор, пока все пигменты не окажутся на бумаге. В случае с карандашом алгоритм заметно упрощается. Для удаления такого пятна достаточно потереть его бесцветным ластиком. Гуашь и малярные краски нужно подержать под напором воды, после чего вещь можно постирать с обычным отбеливателем.

"Для удаления следов фломастера на спиртовой основе подойдёт способ удаления шариковой ручки. Для выведения пятен от фломастера на масляной основе отлично подойдёт двухфазная мицеллярная вода: смочите ею спонж и промакивающими движениями прикладывайте сначала спонж, затем сухую салфетку. После выведения пятна постирайте вещь со стиральным порошком. Следы от фломастеров на водной основе следует промыть под прохладной струёй проточной воды с изнаночной стороны, чтобы смыть пигмент", — поделилась Рыжкова с "Газетой.ru".