Нужна лимонная кислота и вода: Раскрыт простой способ вернуть белизну посеревшим после стирки вещам

Светлые вещи становятся серыми после стирки из-за жёсткой воды. Об этом рассказала эксперт по продукту SYNERGETIC Ольга Рыжкова и раскрыла простой способ, который поможет спасти одежду.

"Это происходит по причине того, что соли жёсткости цепляются за волокна ткани и закрепляются на них. Возникает так называемый процесс инкрустации ткани. Ему особо подвержены более ворсистая одежда и материалы, склонные к образованию катышек", — объяснила она в беседе с "Газетой.ru".

Эксперт добавила, что основной причиной выцветания светлых вещей являются низкокачественные средства для стирки, в которых нет компонентов, позволяющих избежать этого процесса. В результате вещи тускнеют от стирки к стирке, а пятна с них выводятся всё хуже и хуже.

Стиральное средство формирует щелочную среду, при нагревании которой соли жёсткости трансформируются в кристаллическую взвесь с элементами угловатой формы, объяснила она. Этими углами кристаллики зацепляются за волокна ткани и вытягивают к себе из воды прочие химические компоненты.

Выводить соли жёсткости можно кислотами, в частности подойдёт лимонная, посоветовала продуктолог. 10 граммов этого вещества нужно растворить в литре воды, нанести смесь на одежду, выждать 10–15 минут, после чего постирать вещи, как обычно, в идеале добавив средство с кислородным отбеливателем. Каждая такая стирка будет отбеливать ткань всё заметнее.

А для профилактики появления серого оттенка у одежды после стирки эксперт рекомендует стирать светлые, и в особенности белые вещи, качественным порошком с карбоксиметилинулином и поликарбоксилатом в составе. Это поможет свести на нет действие солей жёсткости, убрав у них углы и лишив возможности цепляться за ткань.

В завершение Рыжкова посоветовала использовать средства для стирки с цеолитами в составе для смягчения воды и связывания в ней солей жёсткости. А при выборе кондиционера для белья стоит отдать предпочтение тем, у которых в составе есть энзимы, препятствующие образованию катышек и ворсинок на волокнах ткани.