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30 июля, 11:37

Названо "супергеройское" средство, которое справится с любыми задачами в стирке

Директор прачечной Димитров: Пищевая сода надолго сохранит полотенца чистыми

Отстирать сильные загрязнения на полотенцах поможет обычная пищевая сода. Об этом в беседе с газетой Express рассказал гендиректор прачечной Laundryheap Деян Димитров.

"Пищевая сода похожа на супергероя, когда дело доходит до решения сложных задач стирки. Она творит чудеса: освежит полотенца, удалив пятна и нейтрализуя нежелательные запахи", — сказал он.

Димитров посоветовал смешать с обычным моющим средством полстакана пищевой соды. Таким же способом получится восстановить белизну светлых тканей.

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Ранее врач Ольга Татаркина посоветовала использовать для стирки одежды гель вместо порошка. Дело в том, что мелкая пыль может спровоцировать аллергию.

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Freepik

Светлана Оперук
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