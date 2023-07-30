Названо "супергеройское" средство, которое справится с любыми задачами в стирке

Отстирать сильные загрязнения на полотенцах поможет обычная пищевая сода. Об этом в беседе с газетой Express рассказал гендиректор прачечной Laundryheap Деян Димитров.

"Пищевая сода похожа на супергероя, когда дело доходит до решения сложных задач стирки. Она творит чудеса: освежит полотенца, удалив пятна и нейтрализуя нежелательные запахи", — сказал он.

Димитров посоветовал смешать с обычным моющим средством полстакана пищевой соды. Таким же способом получится восстановить белизну светлых тканей.