Названо "супергеройское" средство, которое справится с любыми задачами в стирке
Директор прачечной Димитров: Пищевая сода надолго сохранит полотенца чистыми
Отстирать сильные загрязнения на полотенцах поможет обычная пищевая сода. Об этом в беседе с газетой Express рассказал гендиректор прачечной Laundryheap Деян Димитров.
"Пищевая сода похожа на супергероя, когда дело доходит до решения сложных задач стирки. Она творит чудеса: освежит полотенца, удалив пятна и нейтрализуя нежелательные запахи", — сказал он.
Димитров посоветовал смешать с обычным моющим средством полстакана пищевой соды. Таким же способом получится восстановить белизну светлых тканей.
Ранее врач Ольга Татаркина посоветовала использовать для стирки одежды гель вместо порошка. Дело в том, что мелкая пыль может спровоцировать аллергию.