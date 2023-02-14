Как правильно стирать спортивные вещи после тренировки: 6 лайфхаков

Чтобы спортивные вещи дольше прослужили, их следует стирать с особой осторожностью и после каждой тренировки. Генеральный директор компании по производству спортодежды Forward Виталий Цыганков рассказал Лайфу о правилах такой стирки.

Генеральный директор компании по производству спортодежды Forward Виталий Цыганков рассказал про стирку спортивных вещей. Фото предоставлено героем публикации.

"Перед стиркой лучше вывернуть грязные вещи наизнанку. Так будет проще постирать изнаночную сторону, которая соприкасалась с телом. Также такие детали, как нашивки, логотипы и застёжки, будут защищены от ударов о барабан стиральной машины", — отметил он.

Он подчеркнул, что стирать вещи нужно после каждого посещения спортзала, так как бактерии, содержащиеся в поте, въедаются в материал, и отстирать форму будет значительно сложнее. Если нет возможности сразу воспользоваться стиральной машинкой, то следует замочить одежду в растворе холодной воды и дистиллированного уксуса в соотношении 1:4 минут на 20–30.

Нельзя стирать форму в горячей воде, так как она может "сесть", предупредил Цыганков. Оптимальная температура составляет 30–40 градусов. Также "эластан", из которого обычно шьют спортивную одежду, отталкивает воду, из-за чего порошок остаётся на швах, что может в дальнейшем вызвать аллергию. Поэтому следует воспользоваться гелем для стирки, порекомендовал эксперт.

"Кондиционеры для белья удерживают неприятный запах и бактерии в одежде, поэтому лучше воздержаться от их использования. Также он плохо влияет на структуру ткани. Лучше замените его на дистиллированный уксус", — добавил Цыганков.