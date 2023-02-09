Тренер предупредил любителей кардиотренировок об угрозе для потенции

Ежедневные кардиотренировки могут навредить мужскому здоровью, уверяет эксперт-методист и координатор направления групповых программ XFit в России Руслан Панов. Также он предостерёг людей с малоподвижным образом жизни от редких высокоинтенсивных силовых тренировок, которые способны привести к паховой грыже.

"Когда в мышцах нет тонуса, а им изредка подают высокую нагрузку — мышцы тазового дна могут не выдержать и получить чрезмерный тонус, что приводит к проблемам мужского здоровья", — сказал он в беседе с "Газетой.ру".

Что касается ежедневных интервальных, а также вышеназванных кардиотренировок, то они провоцируют кровоток привыкнуть обеспечивать задействованные мышцы и респираторную систему, а не половые органы. Также эрекции повредит спорт натощак и в состоянии абстинентного синдрома — в таких ситуациях расшатывается нервная система, что повредит физическому отклику сразу после психологического возбуждения.

"Чтобы с эрекцией всё было в порядке, нужно создавать правильный привычный тренировочный режим — не чаще пяти раз в неделю и с обязательным включением дыхательных практик, восстановления мышц, миофасциального релиза", — заключил специалист.