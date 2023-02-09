Disney анонсировал мультфильмы "Зверополис-2", "История игрушек-5" и "Холодное сердце-3"

"Я рад объявить о том, что наши анимационные студии работают над продолжениями самых популярных франшиз — "Истории игрушек", "Холодного сердца" и "Зверополиса". В ближайшее время мы расскажем больше об этих проектах", — сказал Айгер в ходе телеконференции Q1 2023 с участием инвесторов.