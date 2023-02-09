Disney анонсировал мультфильмы "Зверополис-2", "История игрушек-5" и "Холодное сердце-3"
Компания The Walt Disney работает над созданием новых частей анимационных фильмов "История игрушек", "Холодное сердце" и "Зверополис", сообщил глава компании Роберт Айгер. Его слова приводит портал Deadline.
"Я рад объявить о том, что наши анимационные студии работают над продолжениями самых популярных франшиз — "Истории игрушек", "Холодного сердца" и "Зверополиса". В ближайшее время мы расскажем больше об этих проектах", — сказал Айгер в ходе телеконференции Q1 2023 с участием инвесторов.
Таким образом, компания представит зрителям пятую по счёту часть "Истории игрушек", третью часть "Холодного сердца" и сиквел "Зверополиса".
Ранее киностудия Paramount назначила точную дату премьеры второй части фильма "Гладиатор". Режиссёром ленты вновь стал Ридли Скотт. Кроме того, он же вместе с Дэвидом Скарпой подготовил сценарий сиквела.
“Зверополис”. Режиссёры — Байрон Ховард, Рич Мур, Джаред Буш, сценаристы — Байрон Ховард, Рич Мур, Джаред Буш / "Кинопоиск"