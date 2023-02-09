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9 февраля, 10:57

Disney анонсировал мультфильмы "Зверополис-2", "История игрушек-5" и "Холодное сердце-3"

Компания The Walt Disney работает над созданием новых частей анимационных фильмов "История игрушек", "Холодное сердце" и "Зверополис", сообщил глава компании Роберт Айгер. Его слова приводит портал Deadline.

"Я рад объявить о том, что наши анимационные студии работают над продолжениями самых популярных франшиз — "Истории игрушек", "Холодного сердца" и "Зверополиса". В ближайшее время мы расскажем больше об этих проектах", — сказал Айгер в ходе телеконференции Q1 2023 с участием инвесторов.

Таким образом, компания представит зрителям пятую по счёту часть "Истории игрушек", третью часть "Холодного сердца" и сиквел "Зверополиса".

The Walt Disney проведёт реорганизацию и сократит семь тысяч сотрудников

The Walt Disney проведёт реорганизацию и сократит семь тысяч сотрудников

Ранее киностудия Paramount назначила точную дату премьеры второй части фильма "Гладиатор". Режиссёром ленты вновь стал Ридли Скотт. Кроме того, он же вместе с Дэвидом Скарпой подготовил сценарий сиквела.

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“Зверополис”. Режиссёры — Байрон Ховард, Рич Мур, Джаред Буш, сценаристы — Байрон Ховард, Рич Мур, Джаред Буш / "Кинопоиск"

Ирина Фальке

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