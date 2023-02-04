Названа дата премьеры фильма Ридли Скотта "Гладиатор 2"
Вторая часть фильма "Гладиатор" выйдет на экраны в ноябре 2024 года
Киностудия Paramount назначила точную дату премьеры второй части фильма "Гладиатор". Картина выйдет на экраны 22 ноября 2024 года, сообщает издание Deadline.
Режиссёром ленты вновь стал Ридли Скотт. Кроме того, он же вместе с Дэвидом Скарпой подготовил сценарий сиквела. Продюсерами фильма выступают Майкл Прусс, Дуг Уик и Люси Фишер, а также сам Скотт.
По предварительным данным, в "Гладиаторе 2" появится популярный молодой актёр Пол Мескаль. Он сыграет взрослого Луция, племянника императора Коммода, которого спас Максимус. Другие подробности сюжета авторы пока не раскрывают. Героя Рассела Кроу ждать в сиквеле не стоит, недавно актёр подтвердил, что Максимус не появится в продолжении картины, действие которой происходит через много лет после смерти протагониста оригинального фильма.
Ранее в Сети появился первый трейлер нового фильма Гая Ричи под названием "Переводчик". Главная роль в картине досталась актёру Джейку Джилленхолу.