Названа дата премьеры фильма Ридли Скотта "Гладиатор 2"

Режиссёром ленты вновь стал Ридли Скотт. Кроме того, он же вместе с Дэвидом Скарпой подготовил сценарий сиквела. Продюсерами фильма выступают Майкл Прусс, Дуг Уик и Люси Фишер, а также сам Скотт.

По предварительным данным, в "Гладиаторе 2" появится популярный молодой актёр Пол Мескаль. Он сыграет взрослого Луция, племянника императора Коммода, которого спас Максимус. Другие подробности сюжета авторы пока не раскрывают. Героя Рассела Кроу ждать в сиквеле не стоит, недавно актёр подтвердил, что Максимус не появится в продолжении картины, действие которой происходит через много лет после смерти протагониста оригинального фильма.