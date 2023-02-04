Во Франции указали на двойные стандарты по допуску россиян на Олимпиаду в Париже

Лидер французской партии "Патриоты" и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо указал на двойные стандарты при обсуждении участия российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Мнение политик высказал на странице в "Твиттере".

"Обсуждают присутствие российских спортсменов на ОИ в Париже в 2024 году. Но никто не задавался вопросом о присутствии американских спортсменов на ОИ в Афинах в 2004 году, когда их страна только что незаконно вторглась в Ирак, что привело к бесчисленным жертвам", — написал Филиппо.