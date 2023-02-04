Во Франции указали на двойные стандарты по допуску россиян на Олимпиаду в Париже
Французский политик Филиппо увидел двойные стандарты в подходе к участию России в ОИ-2024
Лидер французской партии "Патриоты" и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо указал на двойные стандарты при обсуждении участия российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Мнение политик высказал на странице в "Твиттере".
"Обсуждают присутствие российских спортсменов на ОИ в Париже в 2024 году. Но никто не задавался вопросом о присутствии американских спортсменов на ОИ в Афинах в 2004 году, когда их страна только что незаконно вторглась в Ирак, что привело к бесчисленным жертвам", — написал Филиппо.
Ранее МОК выступил за возвращение спортсменов из РФ и Белоруссии на международные соревнования в нейтральном статусе, при этом предложив не допускать атлетов, активно поддерживавших спецоперацию на Украине. После критики, которая обрушилась на организацию из-за этого решения, комитет выпустил разъяснения: мол, разговоры об участии российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх в Париже в 2024 году пока преждевременны и пока речь идёт только о международных соревнованиях в Азии в предстоящем летнем спортивном сезоне.
Несмотря на это, министры спорта Литвы, Латвии, Эстонии и Польши обратились в МОК с совместным призывом не допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям. В Варшаве уже пригрозили бойкотом Олимпийских игр 2024 года в случае допуска российских атлетов.
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