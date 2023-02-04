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3 февраля, 23:51

Захарова сравнила санкции Канады с сжиганием книг в Третьем рейхе

Санкции Канады против российских журналистов и артистов сравнимы с попыткой Третьего рейха уничтожить "негерманский дух". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Канадские санкции против российских журналистов и артистов сравнимы с попыткой Третьего рейха уничтожить "негерманский дух" и заглушить голос разума через сожжение книг и запрет периодики",написала Захарова в телеграм-канале.

Канада ввела санкции против 38 физических лиц из России, включая Баскова и Газманова

Канада ввела санкции против 38 физических лиц из России, включая Баскова и Газманова

Дипломат уверена, что нацист Михайло Хомяк мог бы гордиться внучкой, вице-премьером правительства Трюдо Христей Фриланд.

Ранее посол в Оттаве Олег Степанов заявил, что Россия готова ответить на новый пакет санкций Канады, куда вошли 38 физических и 16 юридических лиц из РФ.

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МИД России

Юлия Коновалова

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