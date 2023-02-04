Захарова сравнила санкции Канады с сжиганием книг в Третьем рейхе

Санкции Канады против российских журналистов и артистов сравнимы с попыткой Третьего рейха уничтожить "негерманский дух". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Канадские санкции против российских журналистов и артистов сравнимы с попыткой Третьего рейха уничтожить "негерманский дух" и заглушить голос разума через сожжение книг и запрет периодики", — написала Захарова в телеграм-канале.

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