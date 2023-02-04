Захарова сравнила санкции Канады с сжиганием книг в Третьем рейхе
Санкции Канады против российских журналистов и артистов сравнимы с попыткой Третьего рейха уничтожить "негерманский дух". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Канадские санкции против российских журналистов и артистов сравнимы с попыткой Третьего рейха уничтожить "негерманский дух" и заглушить голос разума через сожжение книг и запрет периодики", — написала Захарова в телеграм-канале.
Дипломат уверена, что нацист Михайло Хомяк мог бы гордиться внучкой, вице-премьером правительства Трюдо Христей Фриланд.
Ранее посол в Оттаве Олег Степанов заявил, что Россия готова ответить на новый пакет санкций Канады, куда вошли 38 физических и 16 юридических лиц из РФ.