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3 февраля, 20:35

Канада ввела санкции против 38 физических лиц из России, включая Баскова и Газманова

Власти Канады ввели новый пакет санкций против России, в который вошли 38 физических и 16 юридических лиц. Соответствующий документ опубликован на сайте МИД страны.

В список вошли артисты Олег Газманов, Николай Басков, Полина Гагарина, Михаил Боярский, Надежда Бабкина, Ирина Аллегрова, журналисты Сергей Брилёв, Татьяна Миткова, депутат Госдумы Александр Хинштейн. Всего в списке 38 фамилий.

Мантуров и Минниханов подпали под антироссийские санкции США

Мантуров и Минниханов подпали под антироссийские санкции США

Кроме того, под ограничения подпали медиагруппа "Россия сегодня" и информационные ресурсы, принадлежащие этой медиакомпании.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о новом массивном пакете санкций против России на 10 млрд евро. На этот раз план Евросоюза заключается в том, чтобы "сконцентрироваться на технологиях, которые не должны быть доступны РФ".

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АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин / Андрей Любимов

Артур Лапсаков

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