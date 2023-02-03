Канада ввела санкции против 38 физических лиц из России, включая Баскова и Газманова

Власти Канады ввели новый пакет санкций против России, в который вошли 38 физических и 16 юридических лиц. Соответствующий документ опубликован на сайте МИД страны.

В список вошли артисты Олег Газманов, Николай Басков, Полина Гагарина, Михаил Боярский, Надежда Бабкина, Ирина Аллегрова, журналисты Сергей Брилёв, Татьяна Миткова, депутат Госдумы Александр Хинштейн. Всего в списке 38 фамилий.

Кроме того, под ограничения подпали медиагруппа "Россия сегодня" и информационные ресурсы, принадлежащие этой медиакомпании.