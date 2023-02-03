Итальянский премьер раскрыла работу Зеленского над планом мирного диалога с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский работает над планом, который позволит начать мирный диалог с РФ. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони после переговоров в Берлине с канцлером Германии Олафом Шольцем.

"Он [Зеленский] работает над планом для открытия диалога, и для достижения справедливого мира мы должны наращивать усилия. Но если мы думаем, что нужно помешать народу быть свободным, чтобы достичь мира, то это не мир. Поэтому единственная возможность, что у нас есть, — это помогать Украине", — подчеркнула глава итальянского правительства.

При этом Мелони выразила уверенность, что помощь Незалежной является единственным способом привести действующих игроков за стол переговоров. Также она добавила, что договорилась с Зеленским относительно визита в Киев до годовщины начала российской спецоперации на Украине.