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3 февраля, 19:11

Британцы требуют от Зеленского сдаться после жёсткого предупреждения Путина

Читатели Daily Mail потребовали от Зеленского сдаться после предупреждения Путина

Читатели британского издания Daily Mail оценили речь президента РФ Владимира Путина по случаю 80-летия победы в Сталинградской битве, в которой он предупредил, что Москва ответит на угрозы Запада, поставляющего тяжёлую бронетехнику Украине. Некоторые пользователи обрушились с критикой на США и НАТО, а также призвали украинского лидера Владимира Зеленского сдаться, чтобы наступил мир.

"Всего этого можно было избежать, если бы НАТО, по сути своей антироссийская организация, не чувствовало бы необходимости расширяться до границы этой ядерной державы", — напомнили в комментариях.

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Один пользователь отметил, что США "напросились на этот конфликт". По его словам, американцы "не свои границы защищают, а пытаются нанести поражение России". А другой комментатор призвал главу Белого дома Джо Байдена "перестать дразнить русского медведя".

"Зеленскому нужно сдаться, чтобы наступил мир", — написал читатель.

"Зеленского необходимо осудить за военные преступления", — подчеркнул ещё один юзер.

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Как сообщал Лайф, президент РФ Владимир Путин, выступая на торжественном концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве, высказался об ответе России на передачу Киеву западных танков Abrams и Leopard. Российский лидер подчеркнул, что Москве есть чем ответить на угрозы и речь идёт не только о бронетехнике.

Обложка ©

t.me / V_Zelenskiy_official

Иван Косицын

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